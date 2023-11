Governo: Montaruli (Fdi), ‘merito torna valore nazionale dopo danni M5S e sinistra’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il presidente Meloni oggi ha giustamente ricordato il valore della competenza e del merito in un Paese, l’Italia, nel quale di questi valori c’è particolare bisogno. Un bisogno fortemente acuito dopo i disastri procurati negli anni dalla sub cultura dell’uno vale uno, esaltata dal Movimento 5 Stelle, e dalla logica dell’appiattimento, determinata da una visione distorta dell’egualitarismo, promossa dalla sinistra. Con questo governo invece stiano finalmente rimettendo al centro il valore della persona, delle qualità del singolo, che vanno sostenute, valorizzate e premiate. Dopo i danni compiuti da altri, questo governo sta finalmente dando al merito il ruolo che gli spetta e intendiamo far sì che questo indirizzo torni ad affermarsi pienamente”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.