Governo: Mulè, ‘De Luca ormai assomiglia a fumetto, delegittima anche sua carica’

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Chi ha responsabilità istituzionali sa bene che la forma è anche sostanza. Un conto è fare un comizio e un altro è inscenare quel teatrino che a parte inverse, se l’avesse cioè fatto qualsiasi esponente del centrodestra, sarebbe stato etichettato come atto di squadrismo contro le istituzioni. Dispiace che dal Pd non si sia sentita l’esigenza di spendere una parola chiara e netta, perché quello che abbiamo visto dal governatore De Luca ormai assomiglia a un fumetto”. Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia nel corso di ‘Start’ su Sky Tg24.

“De Luca -aggiunge- mi ricorda alcuni personaggi di Topolino, uno si chiama Anacleto Mitraglia un altro Dinamite Bla, che esprimono una repressione e lo manifestano in modo assai colorito: ma qui siamo in una realtà nella quale il presidente De Luca è un personaggio istituzionale che è andato indistintamente contro le istituzioni delegittimando non solo se stesso ma anche la carica che ricopre, inaridendo un dibattito, come quello sull’autonomia differenziata, che invece merita un approccio completamente diverso”.