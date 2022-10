Governo: Mulè (FI), ‘ancora 10 mld da spendere, a lavoro per mettere in pari conti’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, il governo dichiara che entro la fine dell’anno riusciremo a spendere circa 21 miliardi di euro. Abbiamo un arretrato di 10 miliardi che non sono stati impiegati per una serie di motivi. Intanto, da quando viene varato un progetto all’avvio della realizzazione trascorrono in media 770 giorni nel nord ovest dell’Italia e 1442 giorni nel sud e nelle isole. A ciò si aggiunge: l’aumento delle materie prime che comporta una necessaria rivisitazione dei capitolati degli appalti e la cronica deficienza, in termini di competenze e professionalità, delle amministrazioni periferiche nel far fronte a progetti innovativi come quelli contenuti nel Pnrr. Questo combinato disposto porta forse Giorgia Meloni da un lato a prendere atto che a fronte di 29,4 miliardi di euro ne abbiamo spesi 21 miliardi e dall’altro, senza dare la colpa a nessuno, dire che è tempo di lavorare per rimettere in pari i conti”. Così a La7 Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia.