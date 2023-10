Governo: Mulè, ‘vicenda Giambruno non è politica, Meloni unica che può parlare’

Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “La Camera dei deputati non può essere scambiata per una camera da letto dove si guarda dal buco della serratura per giudicare fatti che riguardano un suo componente o un membro del Governo: chi fa parte della Camera dei deputati, ribadisco, dovrebbe al più mordersi la lingua in un caso come quello della coppia Meloni-Giambruno legata a comportamenti che si chiariscono tra partner”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

“Non c’è materia di dibattito o di polemica politica in questa vicenda come purtroppo leggo in diversi commenti. C’era e c’è -aggiunge- una sola persona titolata a dire una parola o esprimere giudizi se avesse voluto: questa persona è Giorgia Meloni, deputato della Repubblica e presidente del Consiglio, e ha parlato. Per il resto, di un bel tacer non fu mai scritto”.