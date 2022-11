Governo: Musumeci, ‘da Fi fuoco amico? Maggioranza coesa ci sono sensibilità diverse’

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Fuoco amico di Fi al governo di cui fa parte? “Io sono un esperto di fuoco amico, per averlo subito sulla mia pelle. Ma la nostra è una maggioranza coesa e stabile, nella quale operano inevitabilmente sensibilità diverse. Siamo tre forze politiche, a parte i centristi, e ogni forza esprime le sensibilità che appartengono al proprio vissuto, al proprio patrimonio ideale e valoriale, ma gli obiettivi sono condivisi da tutti, come avviene in ongi maggioranza che ha assunto l’onore e l’impegno di governare per 5 anni”. Lo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello Musumeci.

“Non vedo fantasmi di colpi bassi, non vedo cospiratori”, assicura. Quella di Fi è dunque “critica costruttiva e anche utile, ma i ministri votano all’unanimità, assieme agli altri ministri delle altre forze, e questa è la garanzia. Poi ogni partito, al di fuori del Palazzo, obbedisce a proprie regole per marcare le differenze”, differenze che non sono “sostanziali ma solo legate alla voglia di parlare al proprio elettorato”.