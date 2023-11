Governo: Nardella, ‘telefonata? Esecutivo inadeguato, siamo all’assurdo’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Se due comici russi possono fare uno scherzo al governo, figuriamoci cosa si può fare a questo esecutivo, ingenuo ed inadeguato. Siamo all’assurdo, stiamo parlando dell’Italia, dovremmo avere un sistema di sicurezza importante”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Al telefono Meloni ha detto cose diverse sul conflitto russo ucraino rispetto a quel che sostiene in pubblico: “La stanchezza e l’accordo tra le due parti sono due bombe vere e proprie: se sono premier non posso scindere quel che dico in pubblico e quello che dico in privato”.