Governo: niente isole pontine o Elba per Meloni, in Puglia fino a rientro a Roma

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – Niente Isola d’Elba o Pontine per la premier Giorgia Meloni, nella manciata di giorni che restano prima della fine delle vacanze estive, trascorse con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. La presidente del Consiglio resterà in Puglia -attualmente è in un resort in Valle d’Itria- per poi far rientro direttamente nella Capitale, al lavoro a Palazzo Chigi già da lunedì, poi subito in missione all’estero, per una rapida visita ad Atene. In realtà, Meloni potrebbe rientrare a Roma ancor prima del fine settimana -non escludono dal suo entourage- trascorrendo l’ultimo weekend di agosto a ‘casa’. Già al lavoro? “In realtà, non ha mai staccato…”, assicurano gli uomini a lei più vicini.