Governo: oggi Meloni lascia Puglia, lunedì Cdm alle 17

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Game over. Le vacanze di Giorgia Meloni finiscono oggi. La premier sta infatti per lasciarsi alle spalle il resort in Valle d’Itria dove ha soggiornato per poco più di una decina di giorni con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra e far rientro nella Capitale. Già oggi non è escluso un possibile blitz della premier a Palazzo Chigi -che oggi si tingerà di giallo e di blu in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina-, dove è a lavoro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: i due, che hanno contatti continui e costanti, dovrebbero vedersi in giornata. I lavori del governo riprenderanno lunedì, con il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: non ancora convocato, dovrebbe tenersi alle 17.