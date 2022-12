Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato, all’unanimità, il nuovo decreto legge per l’emergenza Ischia, con stanziamenti per altri 10 milioni per gli interventi della Protezione civile nelle aree colpite, la sospensione dei versamenti tributari e delle cartelle esattoriali e lo stop alle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, che vengono rinviati dopo il 31 dicembre 2022.