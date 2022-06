Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Il Cdm ha approvato il decreto in materia di semplificazioni fiscali e il decreto legge con disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. E’ quanto si apprende da fonti della maggioranza.