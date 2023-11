Governo: opposizioni chiedono alla Camera informativa urgente su treno Lollobrigida’**

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Una informativa urgente del ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stata richiesta dal Pd, in apertura della seduta nell’aula della Camera, sul caso della fermata straordinaria del treno per far scendere il ministro Francesco Lollobrigida. Il deputato dem Anthony Barbagallo ha anche annunciato una interrogazione urgente del Pd.

Alla richiesta dem si sono associati i gruppi di Avs con Marco Grimaldi, di Italia viva con Isabella De Monte, del M5s con Alessandro Caramiello, che ha chiesto una informativa dello stesso Lollobrigida.