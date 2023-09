Governo: Orlando, ‘interesse nazionale? Meloni ha più a cuore la propaganda’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Domenica, nel discorso conclusivo della festa de l’Unità di Ravenna, la segreteria del Pd aveva dato la disponibilità del nostro partito a collaborare con il governo per conquistare regole di bilancio europee che evitino il ritorno all’austerità. La risposta non si è fatta attendere. La presidente Meloni oggi, in un comizio svolto di fronte ai dirigenti del suo partito, ha aggredito l’opposizione con argomenti tanto offensivi quanto falsi”. Così Andrea Orlando del Pd sui social.

“Questo è lo stile. L’interesse nazionale scomodato a ogni piè sospinto è solo un espediente retorico. La destra nei fatti ha più a cuore la propaganda e la rissa”.