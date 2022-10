Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Maggioranza divisa? Io non ci farei troppo affidamento, ci sono tensioni e resteranno ma noi non possiamo pensare a un’opposizione che si affida alla tattica, noi dobbiamo fare un’opposizione che lega l’iniziativa parlamentare all’iniziativa nel Paese”. Così Andrea Orlando a In Mezz’ora in Più.