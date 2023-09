Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Cronaca della giornata: la Bce alza ulteriormente i tassi rischiando la recessione, mancano i soldi per il taglio al cuneo fiscale e per la sanità, l’immigrazione è fuori controllo e Salvini se la prende con l’Europa (non ci sono più i buonisti al governo), la premier è a difendere Dio con Orban a Budapest”. Così Andrea Orlando su Fb.