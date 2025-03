Governo: P. De Luca, ‘Meloni prenda atto che non ha più maggioranza’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Lo spettacolo indecoroso del dibattito sulle risoluzioni per il Consiglio europeo ha certificato la spaccatura enorme in maggioranza sui temi europei. La Premier è andata a Bruxelles senza un mandato a negoziare la costruzione della difesa europea e come arma di distrazione di massa ha deciso di sferrare un attacco vergognoso al Manifesto di Ventotene”. Così in una nota il deputato dem Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla camera.

“Già qualche settimana fa, del resto, la maggioranza non era stata in grado di presentare una mozione comune sul Piano Draghi, perché divisi sul futuro dell’Ue, sulla risposta ai dazi, e in generale sul rafforzamento dell’autonomia strategica del nostro continente. Oggi la conferma politica arriva dalle parole del sottosegretario Durigon che appaiono come un evidente commissariamento della Lega per il Ministro degli Esteri Tajani. La Premier Meloni prenda atto che non esiste più una maggioranza e ne tragga le conseguenze”.