Governo: P.S.Berlusconi, ‘stima per Meloni, credo Fi possa e debba garantire stabilità’

Luglio 5, 2023

Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – “Con Giorgia Meloni ho un buon rapporto; la conosco da molti anni. E’ una persona che stimo, è giovane e decisa. Ho stima personale per il nostro premier”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset.

“Per la prima volta, dopo tanti anni -ha detto- in Italia c’è un governo votato dagli elettori che sta facendo del suo meglio; io credo che Forza Italia possa e debba garantire continuità e stabilità al governo”. Del resto, ha aggiunto, “io credo che oggi, al di là come la si pensa, la cosa importante è che in Italia ci sia un governo che dia la sufficiente stabilità per andare avanti in un lavoro che troppe volte è stato interrotto. Detto questo -ha concluso- io non ho alcuna intenzione di entrare in politica”.