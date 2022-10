Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Decisamente incaute le parole di La Russa sulla foto di Mussolini al Mise. Si tratta di un’immagine non presente da sempre a Palazzo Piacentini ma messa lì adesso, per i 90 anni dall’inaugurazione dell’edificio. Non è questione di cancel culture. È questione di decenza”. Così su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini.