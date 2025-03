Governo: Parrini (Pd), ‘autoelogi Meloni fanno cadere le braccia’

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Fa cadere le braccia Giorgia Meloni che oggi si profonde in autoelogi perché il suo governo sta durando più di quanto sono durati in media gli altri esecutivi repubblicani”. Lo dichiara il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

“Giova ricordare che non si governa per durare. Si governa per risolvere i problemi. E il suo governo non ne risolve mezzo: taglia soldi a sanità e assistenza sociale e lascia sole le imprese manifatturiere in crisi e i cittadini aggrediti da inflazione e caro-bollette. Balbetta sulla necessità di rispondere a Trump che minaccia dazi. A che serve durare se per esempio a due settimane da una devastante ondata di maltempo in Toscana ancora il consiglio dei ministri non è stato capace di riconoscere lo stato di emergenza nazionale da giorni e giorni invocato a gran voce dai territori più colpiti?”.

“La stabilità – conclude Parrini – è essenziale per fare cose importanti. Tuttavia è solo uno specchietto per le allodole se, come nel caso del Governo Meloni, è una stabilità sterile, priva di risultati utili alla collettività”.