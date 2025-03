Governo: Pd-Avs-M5S, ‘chiarezza su laurea Calderone, ministra in commissione’**

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Chiediamo al Presidente Rizzetto la convocazione urgente della Commissione lavoro per audire la ministra Calderone e il rettore dell’Università degli studi Link. Le rivelazioni del Fatto Quotidiano segnalano incongruenze e conflitti di interessi nel percorso universitario della Ministra. Finora non conosciute. Il curriculum di un esponente del governo è una cosa seria. Pretendiamo trasparenza e verità innanzitutto in Parlamento”. Così in una nota congiunta i deputati Arturo Scotto, Valentina Barzotti e Franco Mari, rispettivamente capogruppo Pd, M5S e Avs in Commissione Lavoro alla Camera.