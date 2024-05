Governo: Pd, ‘da esecutivo ennesimo schiaffo al Sud’

3 Maggio 2024

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni opera l’ennesimo taglio nei confronti dei cittadini e delle imprese del meridione. Lo stop alla decontribuzione, misura creata dall’ex Ministro Giuseppe Provenzano, avrà infatti effetti devastanti”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

“Si tratta dell’ennesima ‘truffa’ ai danni del Sud, di un altro tassello dell’Italia a due velocità predicata e praticata dalla Lega di governo, cui si sta piegando il partito di Giorgia Meloni. Eppure proprio il Ministro Fitto era tra i maggiori sostenitori del rinnovo degli sgravi fiscali al sud. Invece continua l’accanimento della destra nei confronti dei cittadini e delle imprese del Mezzogiorno”.

“Dopo il no al salario minimo, la cancellazione del reddito di cittadinanza, l’accentramento della Zes, l’utilizzo degli Fsc come una gentile concessione e l’autonomia differenziata, arriva l’ennesimo schiaffo al mezzogiorno. Altro che patrioti, la destra lavora quotidianamente per spaccare l’Italia. Con lo stop alla decontribuzione sono a rischio tre milioni di contratti, e la cosa incredibile è il silenzio degli amministratori e dei presidenti di regione della destra che assistono inermi a tutto ciò”.