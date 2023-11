Governo: Pd, ‘incapace di governare, spacca Paese e calpesta diritti’**

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Quanto sta avvenendo in queste ore conferma che questo governo non vuole governare ma dividere il Paese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“La manovra arrivata in Parlamento colpisce i lavoratori, nega il salario minimo, taglia le pensioni. Non contenta di tutto ciò, la destra, attraverso lo squadrista Salvini, che non sa nemmeno che lo sciopero i lavoratori se lo pagano di tasca propria, attacca i sindacati e nega il sacrosanto diritto allo sciopero”.

“Siamo di fronte ad un atteggiamento inaccettabile e pericoloso dell’esecutivo Meloni che, con la manovra, le riforme annunciate, i suoi provvedimenti sull’immigrazione calpesta i diritti democratici e spacca il Paese, incapace di governarlo”.