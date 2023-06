Governo: Pd, ‘Meloni venga in aula su Santanchè, chiediamo dimissioni ministro’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Chiediamo che Giorgia meloni venga in aula su quanto sta emergendo e facendo molto scalpore attorno alla gestione poco chiara degli affari della ministra Santanchè”. Così Toni Ricciardi del Pd in aula alla Camera.

“Le notizie sono giornalistiche emerse lasciano noi e tutto il paese abbastanza interdetti e per questa ragione di gravità e urgenza, chiediamo se Meloni ritenga che la ministra Santanchè debba o possa prosegue la sua funzione di ministra dopo quanto sta emergendo. Noi come Pd riteniamo che la ministra Santanchè debba dimettersi immediatamente per poter chiarire quanto sta emergendo”.