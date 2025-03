Governo: Pd, ‘non possono governare, credibilità Italia compromessa’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Visto che la politica estera la fanno premier e ministro degli Esteri, va chiarito a nome di chi lo fanno. Perché un pezzo della maggioranza non ci sta: la Lega ha detto oggi che Tajani deve farsi aiutare. Mentre qualche giorno fa spediva Meloni a Bruxelles senza mandato per approvare il Rearm Ue. Non si governa così un paese. Se ognuno va per conto suo, non possono governare. La credibilità dell’Italia nel mondo è già compromessa. In questi anni non abbiamo mai avuto un’azione da parte del governo nel solco della tradizione diplomatica italiana”. Così in una nota, i capigruppo Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e il capo delegazione Pd al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti.