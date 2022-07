Governo: per Base riformista ‘avanti con Draghi’, conseguenze se M5S fuori

Luglio 19, 2022

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Contatti nel corso della giornata tra i parlamentari di Base Riformista in vista della riunione dei gruppi Pd stasera con Enrico Letta. Avanti con il governo Draghi, lo stimolo che viene dalla componente dem che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, in sintonia con il segretario del Pd. Con la considerazione, da parte dei deputati e senatori di Base riformista, che se domani dovessero venire a mancare i voti dei 5 Stelle a sostegno del governo Draghi, la decisione pentastellata non potrà non avere conseguenze in futuro nel rapporto con il Pd. “Sarà una questione da affrontare in un secondo momento ma se i 5 Stelle usciranno, questo avrà inevitabili conseguenze sulle prospettive future”.