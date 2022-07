Governo: Perantoni, ‘da M5S proposte e non capricci, basta insulti’

Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Discutere dei problemi del Paese e delle soluzioni da dare è un dovere delle forze politiche ma quando lo fa il Movimento 5 Stelle viene definito un ‘capriccio’. Questi insulti devono finire”. Così Mario Perantoni, deputato 5 Stelle e presidente della commissione Giustizia della Camera.

“Noi pretendiamo rispetto, non si può pensare di chiuderci la bocca o di costringerci a tenere la testa sotto la sabbia per non affrontare problemi urgenti e gravi, come quelli illustrati dal presidente Conte al presidente Draghi. Sono altri che si nascondono dietro i veti e fanno i capricci perché non hanno il coraggio del confronto in Aula”.