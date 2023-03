Governo: Picierno (Pd), ‘mentre Paese piange morti Cutro, Meloni-Salvini si divertono’

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Le immagini di Salvini e Meloni che si divertono al karaoke mentre un Paese intero piange i morti di Cutro ci raccontano molto di più di quanto sembra”. Lo scrive su Facebook Pina Picierno, del Pd, vice presidente dell’Europarlamento.

“Se da un lato non è obbligatoria la pietas per governare è invece auspicabile, per rispetto delle istituzioni, svolgere con opportunità il proprio mandato ed evitare di mancare ad impegni istituzionali per festeggiare un compleanno come ha fatto Giorgia Meloni. Da oggi sappiamo che per i vertici del nostro governo esistono morti di serie A e morti di serie B”, aggiunge Picierno.