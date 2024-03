Governo: pranzo a P.Chigi Meloni, Salvini, Tajani e Lupi**

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – All’indomani della vittoria in Abruzzo, pranzo di lavoro a Palazzo Chigi tra i leader del centrodestra. Come già avvenuto il giorno dopo del voto in Sardegna, la premier Giorgia Meloni ha riunito nella sede del governo -dove è ora in corso il Cdm- i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi.