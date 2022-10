Governo: Provenzano, ‘Meloni non è la padrona dell’Italia’

Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La destra ha vinto le elezioni ma non c’è stata un’ondata di destra e Meloni non è la padrona dell’Italia, è bene che se ne renda conto, invece le scelte che ha fatto ai vertici delle istituzioni sono andate in una direzione diversa”. Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, a SkyTg24.

Quanto alle critiche ieri a Enrico Letta aggiunge: “Meloni pensi a formare un governo e a dare risposte ai cittadini se ne è capace. La legislatura è partita nel peggiore dei modi possibili con scelte che hanno diviso e indebolito il Paese e anche la maggioranza”.