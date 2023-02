Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Una premier che riapre la polemica con la Francia (e speriamo non una crisi) per un mancato invito a cena. Il capogruppo del principale partito, Fdi e membri del Governo che pretendono di fare la scaletta di Sanremo. “La situazione è grave, ma non seria”. Solo che è anche seria”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Peppe Provenzano.