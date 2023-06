Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Quello che sta emergendo su Daniela Santanchè è incompatibile con un solo minuto in più nel ruolo di Ministra della Repubblica. Non ci sono alternative: dimissioni. Giorgia Meloni non taccia, assicuri la credibilità delle istituzioni. Altrimenti è complice del loro discredito”. Così Peppe Provenzano della segreteria Pd su twitter.