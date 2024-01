Governo: Quagliariello, ‘crescita e Pnrr snodi cruciali 2024, politica si confronti su questo’**

Gennaio 3, 2024

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Debito, crescita, Pnrr. Sono questi gli snodi cruciali sui quali la politica dovrà confrontarsi nel 2024, cercando di andare oltre le polemiche che caratterizzano il dibattito quotidiano. Lo dice all’Adnkronos il politologo, già parlamentare e ministro, Gaetano Quagliariello. “Sappiamo qual è il livello del nostro debito pubblico e gli impegni che l’Italia ha assunto con l’Europa. È chiaro che se non c’è una crescita proporzionata, ogni debito diventa gravoso”.

“Partendo da queste premesse, nell’anno che sta per cominciare -spiega Quagliariello- ciò che conterà più di ogni altra cosa sarà se il Governo avrà o meno una visione legata alla crescita. E questo coinvolge naturalmente l’utilizzo del Pnrr, che solo lavorando in quest’ottica non sarà un’occasione persa ma il volano per una crescita non legata ai decimali, in grado di porre l’Italia nelle condizioni di rispondere agli impegni liberamente assunti con il nuovo Patto di stabilità”.

“Viceversa, se la prospettiva non dovesse essere questa -afferma ancora Quagliariello- non solo il peso del debito diventerebbe ancor più gravoso e anche quello del Pnrr si trasformerebbe in debito cattivo, ma sul piano politico potrebbe venir meno quella stabilità che è il vero punto di forza di questo Governo e di questa maggioranza. Infatti il rischio è che di fronte all’esigenza di assecondare le polemiche sulle politiche di austerità, molte forze politiche cedano alle lusinghe di nuovi populismi sempre in agguato sia in vista delle elezioni europee che di quelle americane”.

Di fronte a questo scenario quale dovrebbe essere il ruolo dell’opposizione? “Quello di incalzare Governo e maggioranza su questi temi -risponde Quagliariello- sulla centralità della crescita e del Pnrr. È su questo e non sulle polemiche quotidiane che si gioca la vera partita, considerando anche che l’Italia con la presidenza di turno del G7 avrà puntati su di sé gli occhi di tutto il mondo”.