Governo: Rampelli, ‘caso Santanchè? Italiani hanno capito errore processi mediatici’

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – La vicenda Report-Santanchè? “Mi fa piacere constatare che i cittadini italiani sono sufficientemente distaccati da questo episodio. Evidentemente i processi mediatici degli scorsi anni sono stati metabolizzati e capiti perfettamente come cosa negativa che non va fatta. Se c’è un capo d’imputazione la magistratura farà quello che deve, ma non lo ha fatto visto che non c’è nemmeno un avviso di garanzia nei confronti del ministro Santanchè”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli.

“Nonostante questo – prosegue – Santanchè verrà in Parlamento a riferire rispetto a questi fatti così riportati dalla trasmissione di Rai3”. Si sa quando la ministra verrà in Aula? Il giorno “verrà calendarizzato nella conferenza dei capigruppo, sembrerebbe al Senato. Affronterà il Parlamento, com’è giusto che sia, e dirà quello che ha già dichiarato fin qui a mezzo stampa, lo dirà in aula e ascolterà le repliche dei gruppi parlamentari”, risponde Rampelli.