Governo: Rampelli, ‘centrodestra sostiene Kiev, programma chiaro’

Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Esiste un programma, fatto prima delle elezioni come da tradizione, sottoscritto oltre che da Giorgia Meloni sia da Silvio Berlusconi che da Matteo Salvini. Lì c’è il posizionamento dell’Italia riguardo all’invasione dell’Ucraina. C’è la conferma dell’appartenenza dell’Italia al contesto euroatlantico”. Così Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vice-presidente della Camera dei Deputati, a Omnibus.

“Le posizioni del Centrodestra sono oltretutto certificate dall’azione del Governo uscente di cui Forza Italia e Lega hanno fatto parte, con espliciti provvedimenti e assunzioni di responsabilità, con esplicito sostegno a Zelenski, garantito anche da Fratelli d’Italia”.

“Una delle poche volte in cui l’unica opposizione parlamentare si è schierata con il governo, come da tradizione della destra italiana che, in politica estera, non ha mai fatto prevalere gli interessi di parte su quelli della nazione. C’è stata quindi l’unanimità del parlamento. Lega e Forza Italia hanno condiviso le scelte del Governo Draghi e hanno condiviso le sue scelte sul conflitto senza colpo ferire. Noi certo non faremo mancare il supporto al popolo ucraino, attivo e concreto, affinché possa riacquisire i territori che gli sono stati sottratti con violenza brutale e morti”.