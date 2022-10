Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Non c’è da parte nostra nessuna pesca o mercato, non siamo alla ricerca di prendere soggetti da altri partiti. Per noi è inimmaginabile, anzi non è da prendere in considerazione nessun’altra maggioranza che non sia quella con la quale noi ci siamo presentati alle elezioni”. Queste le parole della senatrice Isabella Rauti, parlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà RaiTre.