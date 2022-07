Governo: Renzi, ‘a Draghi ho detto di fare Draghi, prendere o lasciare’

Luglio 18, 2022

Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Nei colloqui con Draghi nei giorni scorsi gli ho detto, ma l’ho fatto anche pubblicamente, che secondo me il gioco di Conte è allo sfascio e che non merita che lo seguiamo. Il mio suggerimento è stato vai in aula, dì quello che ritieni serva, fai un elenco di cose da fare per 6-10 mesi e non fare trattative con i partiti. Prendere o lasciare. Questo è lo stile che Draghi dovrebbe avere, Draghi deve fare Draghi. Questo gli ho detto ‘one to one’ e in pubblico”. Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa estera in Italia.