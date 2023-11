Governo: Renzi a Lollobrigida, ‘ogni volta che parla peggiora la sua situazione’**

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Su Lollobrigida all’inizio non è uscito nessuno, poi mi sono venuti tutti dietro quando ho detto che deve chiarire o dimettersi. Lollobrigida ha detto che lui andava a lavorare. Quindi il pendolare la mattina può, senza incorrere in sanzioni, fermare il treno se è in ritardo?”. Così Matteo Renzi al Festival de Linkiesta.

“Tutte le volte che Lollobrigida cerca di difendersi, peggiora la sua situazione.Gli suggerisco di non parlare più perchè ogni volta che lo rende più grave la sua situazione che a gennaio affronteremo nella sede del Parlamento”.