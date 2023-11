Governo: Renzi a Meloni, ‘disegna un paradiso che non corrisponde alla realtà’**

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov (Adnkronos) – “Sentendola, l’impressione è che viviamo in un Paese in straordinaria crescita. Ma provo a mettermi nei panni del cittadino che la sente da casa e il punto è che questo disegno paradisiaco espresso da lei non corrisponde alla realtà del Paese”. Lo ha detto Matteo Renzi al premier time del Senato, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

“Oggi non c’è nessun argomento si cui sta dimostrando coerenza. Il punto politico è che la sua coerenza si è fermata al momento in cui era all’opposizione”, ha spiegato il leader di Iv chiedendo alla premier: “Sa indicare tre punti su cui da qui al 2024 è in grado di cambiare la logica economica di questo Paese, atteso che ha detto va tuto bene e il ceto medio paga molto caramente il prezzo, sarà un caso?”.