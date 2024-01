Governo: Renzi, ‘A. Meloni? Mi pare che i nervi se li facciano saltare da soli’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Arianna Meloni è venuta a Firenze e ha detto che da quando c’è sua sorella a Palazzo Chigi, l’Italia è forte e credibile. Prima invece non ci filava nessuno”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Certo, lo sanno tutti: con Draghi eravamo appestati. Invece è arrivata la Meloni ed è cambiato tutto: abbiamo vinto l’Expo, preso il Mes, ottenuto la guida della Banca Europea degli Investimenti, la sede dell’Antiriciclaggio in Italia -prosegue il leader di IV-. No? Come no? Dice Arianna Meloni che chi lo nega ce l’ha con loro. E che noi vogliamo far saltare i nervi a Fratelli d’Italia. No, non è la nostra priorità. E comunque mi pare che i nervi se li facciano saltare da soli. Considerata la loro classe dirigente, mi accontento che non sparino…”.