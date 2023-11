Governo: Renzi a Meloni, ‘vada avanti così e avrà risveglio terribile’**

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Se vuole raccontarci che lei ha la squadra migliore del mondo e che tutto va bene, vada avanti così e avrà un risveglio terribile. Se lo faccia dire da uno che se ne intende…”. Matteo Renzi replica così a Giorgia Meloni al premier time al Senato. “Quando si sta seduti lì, ci si abitua ad avere intorno un coro di adulatori ma se viene in Parlamento e uno le chiede un’indicazione per darle una mano, come ho sempre fatto e centinaia di sms sono lì a dimostrarlo” si risponde da premier e non come “uno che sta all’opposizione. Lei prova a fare un racconto di se stessa come fosse Cenerentola, ma lei non è Cenerentola, nè la Bella Addormentata, nè Biancaneve, è la presidente del Consiglio e lei si trova a guidare un Paese con il fatto che non sta governando la situazione economica delle famiglie”.