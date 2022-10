Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Lo dico agli amici del Pd: io non riesco a capire come sia possibile che il primo argomento di discussione sia attaccare la maggioranza per il merito, per il nome dato a un ministero… Lo dico a Simona Malpezzi che era una pasdaran del fatto che bisognasse inserire il merito nella buona scuola”. Così Matteo Renzi nella dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni al Senato.