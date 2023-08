Governo: Renzi, ‘cene al Twiga? Mi interessa quello che fanno in Aula Bonifazi o Richetti’**

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Inopportune le cene al Twiga? Non mi interessa dove va a cena Bonifazi, né dove va Richetti. Mi interessa che portino avanti in Aula le proposte per gli italiani, mi importa quello che fanno in Aula”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato, rispondendo a una domanda sulla vicenda del ministro Santanchè, con riferimento agli esponenti di Italia Viva -Bonifazi, Nobili e Boschi- ospiti dello stabilimento balneare della ministra meloniana. “Questa storia ricorda quello che facevano i grillini prima maniera”, aggiunge.