Governo: Renzi, ‘cresce spread e pure delusione verso Meloni’**

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Meloni si conferma una bravissima influencer ma non sta facendo la premier. Non risolve un problema. E cresce il nervosismo sui mercati finanziari e in quelli rionali: cresce lo spread ma soprattutto cresce la delusione verso una leader che aveva promesso di cambiare tutto e sta solo cambiando idea lei”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Insomma Giorgia è brava a farsi vedere con gli alluvionati ma non libera i soldi per la ricostruzione; si mostra empatica sulla pesca dell’Esselunga ma scappa dalla conferenza stampa sulla Nadef; sorride in foto ai vertici internazionali ma in Europa siamo isolati”.