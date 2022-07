Governo: Renzi, ‘è il Paese a rischiare, serve un Patto per l’Italia come con Campi’

Luglio 2, 2022

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Rischia il Paese, non il Governo. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie prime e problemi legati al cibo. Serve un Patto per l’Italia per i prossimi dodici mesi e Draghi deve fare come Ciampi trent’anni fa. Tutti insieme: partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. La situazione è molto più seria di come viene raccontata. Facciamo un progetto l’Italia per mettere in sicurezza il Paese, dai cantieri al Pnrr. Poi la campagna elettorale, ma prima salviamo il futuro dei nostri figli”. Lo dice Matteo Renzi, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.