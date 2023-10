Ottobre 29, 2023

Roma, 27 ott (Adnkronos) – “Io do una mano al Paese non a chi mette tasse. Se mi si dice sei pronto a fare da stampella al governo Meloni, assolutamente no. Per due motivi, gli elettori ci hanno votato all’opposizione e ritengo che il governo Meloni non stia rispondendo agli italiani, non ha risolto un problema”. Lo ha detto Matteo Renzi In mezz’ora.