Governo: Renzi, ‘Italia con Meloni conta sempre meno, Germania ci sostituisce con Polonia’

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Domani il Cancelliere Merz verrà a Roma e la Meloni utilizzerà un evento del Vaticano per provare a fare quello che non le è riuscito tre settimane fa ai funerali di Francesco. Ma i tedeschi hanno già scritto nel programma di governo che vogliono costruire un asse europeo insieme a Francia e Polonia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Quando c’eravamo noi o Draghi il rapporto era a tre: Francia Germania Italia. Ora l’Italia è stata sostituita dalla Polonia. Peccato. Domani l’Influencer inventerà tante storie e si aggrapperà alle carinerie di circostanza che si dicono in queste occasioni. La verità è che Merz arriva a Roma per la messa di Papa Leone XIV dopo aver compiuto i primi viaggi ufficiali in Germania, Francia e poi con Starmer e Macron a Kiev. L’Italia di Giorgia conta sempre meno. E la narrazione della premier funziona nelle redazioni, ma non funziona nelle cancellerie internazionali”.