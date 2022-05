Governo: Renzi, ‘M5s farà crisi quando è finita la legislatura’

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag (Adnkronos) – I 5 stelle “sono abbarbicati alla poltrona, la crisi la faranno quando è finta la legislatura. Hanno talmente paura di andare a casa che prima di fare una crisi si convertono come hanno fatto su tutto: Tap, Tav, Oimpiadi, Ue, Euro”. Lo ha detto Matteo Renzi a margine dell’incontro sul cibo organizzato da Iv.

I 5 stelle “sono dei voltagabbana ambulanti, non hanno nessun tipo di ideali se non arrivare al 2023. Non credono nemmeno loro a quello che dicono. Conte dice, ‘basta armi’. Bisognerebbe chiedergli se ha un omonimo che da presidente del Consiglio ha aumentato più di tutti la spesa per le armi”, ha spiegato il leader di Iv.