Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Del governo tecnico si parla soltanto perché il governo politico non sta facendo niente”. Così Matteo Renzi a Porta a Porta in onda stasera su Rai1.

“Cara Giorgia lascia stare gli incubi, non inseguire i fantasmi. Fai qualcosa per il ceto medio, per le famiglie e smetti di inseguire gli incubi. Al governo tecnico crede solo la Meloni perché non crede più al suo di Governo. Io credo che arriva al 2027, ma ci arriva con un rimpasto perché ha dei ministri improvvisati”.