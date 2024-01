Governo: Renzi, ‘Meloni brava a far battute ma risultati zero’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Io sono molto meno simpatico di Meloni. Ma il tema sono i risultati, un politico non lo giudichi dalle battute. Meloni i risultati non li sta portando. E’ simpatica, viene bene in foto, fa le battute ma risultati zero”. Così Matteo Renzi a Avanti Popolo su Rai3.