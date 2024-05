Governo: Renzi, ‘Meloni evoca 80 euro ma non è cosa seria come nostra riforma’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Da un lato ci sono 80 euro netti per 10 milioni di famiglie e che per tutti mesi per 10 anni vengono dati. Dall’altra c’è un’ipotesi con Meloni che evoca 100 euro lordi una tantum, se si fa richiesta e con un reddito sotto i 28mila euro e se si hanno familiari a carico: quello di Meloni non è un bonus, è un malus. Quella nostra era un cosa seria”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Lei evoca gli 80 euro per copiarci. Funziona? Ma no. E’ un pannicello caldo”.