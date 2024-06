Governo: Renzi, ‘Meloni fa il contrario di me? Vero, con me riforme, con lei il nulla’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “E’ molto vero nel senso che la Meloni sta facendo esattamente il contrario di quello che ho fatto io: io nei primi due anni di governo ho dato 80 euro al mese a 10 milioni di famiglie, la Meloni si è preoccupata di dare lo stipendio a Renato Brunetta che era in pensione e che adesso prende 240mila euro, io avevo fatto le legge sulle unioni civili, sul terzo settore, per le persone con i disturbi allo spettro autistico, la Meloni ha fatto il decreto Ferragni e sui Rave party”. Così Matteo Renzi a Prima di domani su Rete4.

“La Meloni ha ragione: lei si è data la regola di non fare quello che ho fatto io e infatti in questi due anni non ha fatto niente”, sottolinea il leader di Iv. Quanto al referendum e al fatto che Meloni sleghi l’esito dalla tenuta del suo ruolo, osserva: “Chi perde il referendum su una legge del governo, sia che dica ‘vado a casa se perdo’, sia che dica ‘anche se perdo rimango qui’, se perde va a casa perché un presidente del Consiglio che perde su di una legge voluta dal governo ha la sfiducia dei cittadini”.